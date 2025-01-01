Tuyển Nhân viên kinh doanh BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số bán hàng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến rõ ràng Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn và bán hàng các sản phẩm, dịch vụ Bưu chính chuyển phát - Tài chính Bưu chính cho khách hàng tại Bưu cục hoặc qua các kênh bán hàng online
Giới thiệu, tư vấn về các các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh
Thực hiện các thủ tục đăng ký, gia hạn, đối soát dịch vụ cho khách hàng
Cập nhật thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi mới
Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu của quản lý
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác bán hàng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ niềm nở, thân thiện với khách hàng
Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng
Có kỹ năng bán hàng, tư vấn bán hàng và kinh doanh
Chủ động, nhiệt tình trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: E9/37 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

