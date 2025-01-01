Tuyển Nhân viên kinh doanh BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số bán hàng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến rõ ràng Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn và bán hàng các sản phẩm, dịch vụ Bưu chính chuyển phát - Tài chính Bưu chính cho khách hàng tại Bưu cục hoặc qua các kênh bán hàng online

Giới thiệu, tư vấn về các các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh

Thực hiện các thủ tục đăng ký, gia hạn, đối soát dịch vụ cho khách hàng

Cập nhật thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi mới

Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu của quản lý

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác bán hàng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ niềm nở, thân thiện với khách hàng

Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng

Có kỹ năng bán hàng, tư vấn bán hàng và kinh doanh

Chủ động, nhiệt tình trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.