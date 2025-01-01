Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chăm sóc khách cũ theo data, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến: chất lượng, thời gian giao hàng...

Lên kế hoạch và thực hiện bán hàng.

Tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới.

Thu hồi công nợ theo kế hoạch.

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên...