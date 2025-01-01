Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách cũ theo data, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến: chất lượng, thời gian giao hàng...
Lên kế hoạch và thực hiện bán hàng.
Tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới.
Thu hồi công nợ theo kế hoạch.
Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh: khá
Cẩn thận, linh hoạt, xử lý vấn đề tốt.
Độ tuổi: từ 24 – 35 tuổi
Cẩn thận, linh hoạt, xử lý vấn đề tốt.
Độ tuổi: từ 24 – 35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BH theo quy định
Thưởng tháng 13, thưởng mục tiêu, nhân viên xuất sắc, thưởng sáng kiến...
Chế độ nghỉ ngơi theo quy định pháp luật
Tăng lương theo quy định...
Thưởng tháng 13, thưởng mục tiêu, nhân viên xuất sắc, thưởng sáng kiến...
Chế độ nghỉ ngơi theo quy định pháp luật
Tăng lương theo quy định...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA
