Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
- Hồ Chí Minh: LƯƠNG CB + HOA HỒNG + THƯỞNG NÓNG / THÁNG / QUÝ / NĂM (Thu nhập từ 10
- 25tr/tháng [Có thể cao hơn do hiệu suất kinh doanh]) Chế độ đầy đủ theo quy định của nhà nước, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Tư vấn khách hàng về sản phẩm thang máy
Tư vấn xây dựng hố thang máy cho khách
Thiết lập và xây dựng mối quan hệ kinh doanh mới tiềm năng
Tìm kiếm thông tin khách hàng trên các kênh như: thực tế tại công trình, qua kênh tư vấn thiết kế, đối tác, báo Đấu thầu
Chăm sóc khách hàng, thương thảo giá và ký hợp đồng;
Thực hiện các công việc liên quan như: kết hợp với kế toán thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng, chuyển hợp đồng cho phòng QLHĐ để triển khai thực hiện hợp đồng;
Làm việc và báo cáo trực tiếp cho cấp Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
Kỹ năng thuyết phục khách hàng
Tại Công ty TNHH Thang máy Việt Trí Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
