Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LƯƠNG CB + HOA HỒNG + THƯỞNG NÓNG / THÁNG / QUÝ / NĂM (Thu nhập từ 10 - 25tr/tháng [Có thể cao hơn do hiệu suất kinh doanh]) Chế độ đầy đủ theo quy định của nhà nước, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tư vấn khách hàng về sản phẩm thang máy

Tư vấn xây dựng hố thang máy cho khách

Thiết lập và xây dựng mối quan hệ kinh doanh mới tiềm năng

Tìm kiếm thông tin khách hàng trên các kênh như: thực tế tại công trình, qua kênh tư vấn thiết kế, đối tác, báo Đấu thầu

Chăm sóc khách hàng, thương thảo giá và ký hợp đồng;

Thực hiện các công việc liên quan như: kết hợp với kế toán thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng, chuyển hợp đồng cho phòng QLHĐ để triển khai thực hiện hợp đồng;

Làm việc và báo cáo trực tiếp cho cấp Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã từng làm Sale trong ngành thang máy, xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc công nghiệp

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

Kỹ năng thuyết phục khách hàng

Tại Công ty TNHH Thang máy Việt Trí Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang máy Việt Trí

