Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Keo San Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô M7 - M9 - M11, Đường A, KCN Cát Lái - Cụm 2 (giai đoạn 1), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hàng ngày họp giao ban đầu giờ ,báo cáo công việc đã làm...

- Trước khi giao hàng , kiểm tra phiếu giao hàng ,kiểm tra list hàng đã giao để được đảm bảo công việc

- Hỗ trợ người Hàn và theo chỉ đạo của Quản lý

- Đi ký PO , đi giao hàng và truyền đạt lại nội dung khách hàng yêu cầu cho các sếp mỗi ngày

- Đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu

- Cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tiếng Hàn 4 kỹ năng

- Yêu cầu dưới kinh nghiệm 1 năm

- Yêu cầu giới tính nam

Tại Công ty TNHH Keo San Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15,000,000-20,000,000 đồng trở lên tuỳ theo năng lực

Được hưởng các quy chế theo nhà nước quy định

Được đào tạo và bổ sung kiến thức nghề nghiệp

Hưởng các trợ cấp theo công ty quy định, chế độ đãi ngộ tốt nếu gắn bó lâu dài với công ty .

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keo San Tech

