Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Keo San Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Keo San Tech
- Hồ Chí Minh: Lô M7
- M9
- M11, Đường A, KCN Cát Lái
- Cụm 2 (giai đoạn 1), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Hàng ngày họp giao ban đầu giờ ,báo cáo công việc đã làm...
- Trước khi giao hàng , kiểm tra phiếu giao hàng ,kiểm tra list hàng đã giao để được đảm bảo công việc
- Hỗ trợ người Hàn và theo chỉ đạo của Quản lý
- Đi ký PO , đi giao hàng và truyền đạt lại nội dung khách hàng yêu cầu cho các sếp mỗi ngày
- Đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu
- Cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu dưới kinh nghiệm 1 năm
- Yêu cầu giới tính nam
Tại Công ty TNHH Keo San Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quy chế theo nhà nước quy định
Được đào tạo và bổ sung kiến thức nghề nghiệp
Hưởng các trợ cấp theo công ty quy định, chế độ đãi ngộ tốt nếu gắn bó lâu dài với công ty .
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keo San Tech
