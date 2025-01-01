Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ECO WIPES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8tr đến 10tr (+ thưởng hoa hồng) hoặc thỏa thuận theo năng lực. Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực bản thân., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới kênh siêu thị, OTC (online/offline).

Đàm phán về giá cả, chi phí, cách thức giao hàng,...với khách hàng.

Xử lý đơn hàng, chuẩn bị hồ sơ giao hàng và theo dõi đơn hàng cho tới khi được giao.

Lên kế hoạch bán hàng cho sản phẩm mới nhằm phát triển thị trường và tăng doanh số.

Thu thập, phân tích thông tin và chuẩn bị dữ liệu, báo cáo bán hàng, dự báo bán hàng.

Thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng, báo cáo và giấy tờ nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-30 tuổi

Có kinh nghiệm sale các kênh MT, OTC ít nhất 1 - 2 năm.

Năng động, yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng.

Nhạy bén và có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECO WIPES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECO WIPES VIỆT NAM

