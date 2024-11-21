Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Phú Yên thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: 95 Lê Thành Phương, TT Chí Thạnh, Tuy An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Mặt hàng: Thịt heo, xúc xích, trứng gà, các sản phẩm chế biến

- Đi thị trường tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng tại khu vực được giao

- Chủ động liên hệ với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

- Chủ động cung cấp các thông tin về ưu đãi, khuyến mãi đến khách hàng cũ để họ tham khảo và có thể quay lại và tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NAM tốt nghiệp Trung cấp trở lên TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH.

- Có sức khỏe tốt, Chăm chỉ thật thà có thể đi thị trường.

- Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo (học việc) bài bản từ 1 - 2 tháng.

- Lương cơ bản (Trả đủ 100% ngay tháng đầu tiên nhận việc):

+ Hệ Đại Học: 8.280.000đ/tháng.

+ Hệ Cao Đẳng: 7.280.000đ/tháng.

+ Hệ Trung Cấp: 6.280.000đ/tháng.

- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng.

- Phụ cấp điện thoại: 500.000đ/tháng.

- Phụ cấp xăng xe từ 2.000.000 - 3.000.000đ/tháng dành cho vị trí đi thị trường.

dành cho vị trí đi thị trường.

- Thưởng KPI theo năng suất ( không đạt KPI vẫn nhận 100% lương cơ bản và phụ cấp )

==> TỔNG THU NHẬP KHOẢNG 10-12 TRIỆU

- Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.

- Có cơ hội thăng cấp bậc chức vụ lên cửa hàng trưởng, quản lý vùng.

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.

- Khám bệnh miễn phí theo định kỳ của công ty 01 lần/ năm.

- Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

- Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.

- Lương tháng 13 (nếu đủ 12th) theo quy định của công ty.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin