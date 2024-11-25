Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

1Target

2Lập kế hoạch bán hàng và đẩy mạnh bán hàng

2.3Yêu cầu Store Manager cung cấp và phối hợp cùng Store Manager phân tích dịch vụ khách hàng mà cửa hàng có thể cung cấp cho khách hàng nhằm phát triển lượng khách hàng hiện tại và tương lai.

2.4Yêu cầu Store Manager lập báo cáo các dòng hàng best seller hàng tuần gửi cho SUP để nắm thông tin về tình hình kinh doanh của cửa hàng, cũng như chỉ rõ các điểm mạnh yếu của các mặt hàng trong cửa hàng.

3 Chương trình khuyến mãi

4 Giá bán lẻ

5Hướng dẫn sử dụng máy POS/phầm mềm theo quy định Cty/ Xuất Hóa đơn cho khách hàng

5.1SUP có trách nhiệm phối hợp với kế toán và bên thứ 3 hướng dẫn cho Store Manager và BAs cách thức sử dụng máy POS và các phần mềm theo quy định Cty để quá trình bán hàng, thanh toán và cập nhật dữ liệu, xuất hoá đơn cho khách diễn ra thuận lợi và chính xác.

5.2Kiểm tra, đối chiếu và phối hợp cùng với Kế toán xử lý phát sinh trong quá trình NV cửa hàng xuất hoá đơn sai lệch/huỷ…

6 Báo cáo bán hàng

6.1Phổ biến cho Store Manager điền thông tin bán hàng vào form BCBH của cty quy định

7Hàng hoá

7.2Store Manager sẽ gửi PO cho SUP, SUP sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, số lượng tồn kho cụ thể tại thời điểm hiện tại và bổ sung hàng hoá hợp lý cho quầy để đảm bảo đủ số lượng trưng bày tại quầy và hàng hoá cho BAs đẩy mạnh bán hàng

7.3SUP sẽ gửi PO cho bộ phận kho và Kế toán và SUP chịu trách nhiệm nhận bàn giao hàng hoá từ Kho, sau đó SUP sẽ kiểm kê, đóng gói hàng hoá chuyển phát ra quầy

7.4Theo dõi vận đơn hàng hoá cho đến khi hàng hoá ra đến quầy và nhận báo cáo kiểm kê từ Store Manager cho hàng hoá đã gửi

7.5Hàng hoá nói chung của 01 quầy hàng sẽ bao gồm: hàng bán, tester ( mẫu thử cho khách), Dunmy, POSM/GWP ( Mini, vials, túi tặng…). Khi gửi hàng tuỳ theo tình trạng tồn kho sẽ bổ sung giấy thử ( blotter) và túi giấy shopping bag cho quầy cũng như văn phòng phẩm kèm theo

7.6SUP quản lý và kiểm tra tồn kho bằng báo cáo tồn kho qua mail/văn bản/file từ Store Manager theo ngày/tuần/tháng. Nếu có sai khác, yêu cầu Store Manager làm việc và báo nguyên nhân và kết quả cho SUP và cùng BM/Marketing Manager/Kế toán đưa ra hướng xử lý theo từng trường hợp theo quy định vận hành của Cty.

8Nhập liệu và báo cáo

8.1Nhập liệu báo cáo bán hàng theo ngày/tuần/tháng vào file nhập liệu database đã có sẵn công thức và đối chiếu bán hàng với CTKM cty đã cung cấp

· Báo cáo nội bộ đối soát với phòng kế toán theo ngày/tuần/tháng

· Báo cáo tổng hàng tháng

8.2Sau khi đối soát báo cáo doanh thu nội bộ với PKT, SUP sẽ làm báo cáo tổng quầy hàng tháng của quầy mình phụ trách để báo cáo cho BM và Bosses.

9Kiểm tra kiến thức bán hàng và kiến thức sản phẩm của Store Manager và BA

9.1SUP cung cấp kiến thức, kỹ năng bán hàng và tài liệu các sản phẩm của nhãn hàng cho Store Manager phổ biến cho BA nắm thông tin để tư vấn bán hàng chuyên nghiệp theo tuần

9.2Đồng thời SUP sẽ thường xuyên kiểm tra kiến thức này từ Store Manager và BAs mà không báo trước.

10 Dịch vụ khách hàng

Nhận thông tin dịch vụ khách hàng và giải quyết, xử lý cùng Store Manager/ BM/Marketing Manager

11Kết nối

11.1· Tương tác với Trung Tâm Thương Mại:

Giữ tương tác tốt với các quản lý TTTM tại quầy mình phụ trách để nắm thông tin về chương trình hỗ trợ MTK đối với quầy hàng, các CT của TTTM đi kèm ( share vouchers, gia hạn hợp đồng, đăng ký pop up, promotions…)

11.2· Tương tác với Store Manager và BAs

Giữ tương tác thường xuyên với Store Manager và BAs để nắm tình hình kinh doanh tại quầy để có những để xuất, hỗ trợ cho quầy bán được hàng với doanh số tốt nhất có thể, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng doanh số và uy tín quầy hàng, tài sản hàng hoá trực thuộc công ty.

11.3· Nghiên cứu thị trường/ giá cả các sản phẩm của các thương hiệu cạnh tranh với Cty khi có yêu cầu.

11.4· Tham gia minigame khi Công ty có yêu cầu

Sups và BAs store mình quản lý tham gia minigame đạt 80% số lượng BA của quầy mình quản lý

11.5Chuẩn bị hồ sơ chứng từ khi có cơ quan chức năng yêu cầu

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội