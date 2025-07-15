Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH ACE C&t
- Hà Nội: Yên Phong, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
· Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn sửa, phục hồi các thiết bị cho khách hàng thuê.
· Kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các lỗi kỹ thuật của xe nâng.
· Hàn, cắt, chỉnh sửa các bộ phận cơ khí của xe nếu bị cong, gãy hoặc hao mòn.
· Hỗ trợ tháo lắp, lắp ráp xe nâng mới/đã qua sử dụng.
· Chuẩn bị thiết bị để bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng an toàn.
· Xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành của khách hàng.
· Phối hợp với bộ phận điều phối và kinh doanh để đảm bảo xe luôn sẵn sàng phục vụ.
· Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên phù hợp với chuyên môn.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp các trường nghề hoặc chuyên ngành về điện, cơ khí, động lực, thủy lực, sửa chữa ô tô,...
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa máy móc, xe nâng, xe cơ giới.
· Có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
· Có thể làm việc tại kho và đi hỗ trợ kỹ thuật ở các dự án nếu được phân công.
Tại Công Ty TNHH ACE C&t Thì Được Hưởng Những Gì
· Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa.
· Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, tăng lương theo định kỳ.
· Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi ký HĐLĐ.
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, coi trọng năng lực nhân viên.
· Có xe đưa đón, hoặc hỗ trợ chi phí đi lại khi đi công tác.
· Cơ hội được đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề và xét tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ACE C&t
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
