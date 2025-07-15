Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH ACE C&t
Ngày đăng tuyển: 15/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/08/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH ACE C&t

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Yên Phong, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

· Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn sửa, phục hồi các thiết bị cho khách hàng thuê.
· Kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các lỗi kỹ thuật của xe nâng.
· Hàn, cắt, chỉnh sửa các bộ phận cơ khí của xe nếu bị cong, gãy hoặc hao mòn.
· Hỗ trợ tháo lắp, lắp ráp xe nâng mới/đã qua sử dụng.
· Chuẩn bị thiết bị để bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng an toàn.
· Xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành của khách hàng.
· Phối hợp với bộ phận điều phối và kinh doanh để đảm bảo xe luôn sẵn sàng phục vụ.
· Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên phù hợp với chuyên môn.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam, tuổi từ 18 – 30, sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn.
· Tốt nghiệp các trường nghề hoặc chuyên ngành về điện, cơ khí, động lực, thủy lực, sửa chữa ô tô,...
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa máy móc, xe nâng, xe cơ giới.
· Có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
· Có thể làm việc tại kho và đi hỗ trợ kỹ thuật ở các dự án nếu được phân công.

Tại Công Ty TNHH ACE C&t Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: 9 – 12 triệu đồng/tháng theo năng lực.
· Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa.
· Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, tăng lương theo định kỳ.
· Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi ký HĐLĐ.
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, coi trọng năng lực nhân viên.
· Có xe đưa đón, hoặc hỗ trợ chi phí đi lại khi đi công tác.
· Cơ hội được đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề và xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ACE C&t

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ACE C&t

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

