Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Lebuilding số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tiếp cận và tư vấn khách hàng tiềm năng để giới thiệu về phần mềm, giải pháp số hóa, tích hợp AI cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp dựa trên data công ty cung cấp hoặc chủ động tìm kiếm thêm.

Demo về tính năng, lợi ích của sản phẩm

Tìm kiếm và cung cấp dịch vụ nhân sự CNTT theo yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng báo giá, soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Quản lý, chăm sóc khách hàng và cung cấp thêm sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng.

Phối hợp với các phòng ban để chuẩn bị các tài liệu cho các gói thầu công ty tham gia.

Kết hợp với các bộ phận bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu sản phẩm và thu hồi công nợ với khách hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế hoặc các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, AI...

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong mảng phần mềm, giải pháp số hóa, tích hợp AI...

Đam mê kinh doanh, thích ứng nhanh với công nghệ.

Yêu thích giao tiếp và thuyết trình trước đám đông.

Có thể đi công tác, có bằng lái xe hạng B là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 20 triệu/tháng (Lương cứng từ 8-15 triệu tùy theo năng lực).

Thưởng Lễ Tết, Công đoàn vào 08/03, 20/10, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu.

Tham gia Sinh nhật, Teambuilding, Nghỉ mát, Happy Hour, CLB ...

Đầy đủ chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện lớn.

Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 6, nghỉ Thứ 7, CN.

SẾP GIỎI – ĐỒNG ĐỘI VUI – MÔI TRƯỜNG TRẺ TRUNG.

Được đào tạo về các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng nói chung và trong lĩnh vực CNTT – phần mềm nói riêng.

Được trao quyền và chủ động trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

