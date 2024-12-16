Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Bình:
- Khuôn viên của Công ty TNHH phát triển Neo
- Neon Việt Nam, Khu công nghiệp Gia Lễ, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Sử dụng thành thạo phần mềm 2D, 3D, và tin học văn phòng
Có kinh nghiệm về khuôn nhựa và ngũ kim
Có kinh nghiệm về sản xuất đèn điện tử
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy tốt và làm việc nhóm tốt
Tư duy mạch lạc
Giải quyết các vấn đề tốt
Tư duy mạch lạc
Giải quyết các vấn đề tốt
Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH , BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Tham gia ngay từ tháng đầu tiên thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
