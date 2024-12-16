Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Khuôn viên của Công ty TNHH phát triển Neo - Neon Việt Nam, Khu công nghiệp Gia Lễ, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Sử dụng thành thạo phần mềm 2D, 3D, và tin học văn phòng

Có kinh nghiệm về khuôn nhựa và ngũ kim

Có kinh nghiệm về sản xuất đèn điện tử

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy tốt và làm việc nhóm tốt

Tư duy mạch lạc

Giải quyết các vấn đề tốt

Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH , BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Tham gia ngay từ tháng đầu tiên thử việc

Cơ chế tăng lương năm 2 lần

Lương tháng 13

Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe

Du lịch hàng năm

Môi trường thoải mái , thân thiện, chủ quản dễ tính

Được tham gia các hoạt động phúc lợi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin