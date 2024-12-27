Tuyển Nhân viên kinh doanh Homenay Commerce Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

● Hỗ trợ tìm kiếm và thu thập thông tin và trao đổi với đối tác tiềm năng mới.

●

Hỗ trợ tìm kiếm và thu thập thông tin và trao đổi với đối tác tiềm năng mới.

● Nghiên cứu thị trường, thu thập dữ liệu để xác định các ngành hàng và sản phẩm tiềm năng phù hợp để công ty mở rộng phát triển..

Nghiên cứu thị trường, thu thập dữ liệu để xác định các ngành hàng và sản phẩm tiềm năng phù hợp để công ty mở rộng phát triển..

● Hỗ trợ thực hiện theo dõi, báo cáo, chăm sóc và đánh giá các hoạt động của đối tác hiện có của Công ty

Hỗ trợ thực hiện theo dõi, báo cáo, chăm sóc và đánh giá các hoạt động của đối tác hiện có của Công ty

● Đăng bài, đăng tin trên các trang diễn đàn, hội nhóm để cập nhật thông tin sản phẩm, chính sách khuyến mãi cho khách hàng và đối tác.

Đăng bài, đăng tin trên các trang diễn đàn, hội nhóm để cập nhật thông tin sản phẩm, chính sách khuyến mãi cho khách hàng và đối tác.

● Hỗ trợ vận hành đơn hàng

Hỗ trợ vận hành đơn hàng

● Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý Trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý Trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại Điện tử, Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.

●

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại Điện tử, Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.

● Có kiến thức tốt về xu hướng online và internet.

Có kiến thức tốt về xu hướng online và internet.

● Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản

Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản

● Có tư duy logic và khả năng sắp xếp tổ chức.

Có tư duy logic và khả năng sắp xếp tổ chức.

● Có kỹ năng tin học văn phòng (Excel).

Có kỹ năng tin học văn phòng (Excel).

● Kỹ năng giao tiếp tốt, có định hướng trở thành Sale Admin hoặc Nhân viên Kinh doanh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có định hướng trở thành Sale Admin hoặc Nhân viên Kinh doanh là một lợi thế.

Tại Homenay Commerce Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

● Xác nhận thực tập và con dấu thực tập từ công ty HOMENAY.

●

Xác nhận thực tập và con dấu thực tập từ công ty HOMENAY.

● Hỗ trợ số liệu thực tập.

Hỗ trợ số liệu thực tập.

● Trợ cấp thực tập mỗi tháng: 3,000,000 VNĐ (ăn uống, xăng xe, điện thoại).

Trợ cấp thực tập mỗi tháng: 3,000,000 VNĐ (ăn uống, xăng xe, điện thoại).

● Có cơ hội được trở thành Nhân viên chính thức của Homenay.

Có cơ hội được trở thành Nhân viên chính thức của Homenay.

● Làm việc trong một môi trường Quốc tế năng động, chuyên nghiệp và có tính tự giác cao, sử dụng tiếng Anh cả trong giao tiếp và tài liệu.

Làm việc trong một môi trường Quốc tế năng động, chuyên nghiệp và có tính tự giác cao, sử dụng tiếng Anh cả trong giao tiếp và tài liệu.

● Quyền lợi được tham gia vào tất cả các hoạt động tại công ty (dinner party, off-job meeting, project festival,...).

Quyền lợi được tham gia vào tất cả các hoạt động tại công ty (dinner party, off-job meeting, project festival,...).

● Học tập và được hướng dẫn bởi Quản lý trực tiếp.

Học tập và được hướng dẫn bởi Quản lý trực tiếp.

● Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí và các hoạt động do công ty thường xuyên tổ chức để nâng cao tiếng Anh cho Nhân viên chính thức.

Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí và các hoạt động do công ty thường xuyên tổ chức để nâng cao tiếng Anh cho Nhân viên chính thức.

● Có kỹ năng thực tiễn trong doanh nghiệp, được đào tạo và làm việc trực tiếp.

Có kỹ năng thực tiễn trong doanh nghiệp, được đào tạo và làm việc trực tiếp.

● Được đào tạo kỹ năng mềm: giao tiếp, lập kế hoạch, kiến thức chuyên ngành,...

Được đào tạo kỹ năng mềm: giao tiếp, lập kế hoạch, kiến thức chuyên ngành,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Homenay Commerce Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin