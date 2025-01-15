Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Giải pháp Công nghệ 8S làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Số 65, Phan Đình Phùng, P. Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, nghiên cứu và mở rộng thị trường, gia tăng khách hàng tiềm năng.

Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Tham gia chương trình hội thảo, định hướng để năng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

Và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng để đạt mục tiêu đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm sale các ngành du học, xuất khẩu lao động, đào tạo ngoại ngữ hoặc các ngành nghề khác liên quan đến tư vấn bán hàng.

Có khả năng tự tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Có khả năng thuyết phục khách hàng và nắm bắt tâm lý tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ 8S Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 30 Triệu và không giới hạn tùy theo năng lực ứng viên với tỉ lệ phần trăm hoa hồng hấp dẫn nhất thị trường.

Được đào tạo bài bản về kiến thức kinh doanh.

Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải mái, tự do.

Thưởng hấp dẫn theo chương trình và vào các dịp lễ, tết.

Nhiều chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

