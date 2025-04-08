Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16/5/8 Trần Văn ơn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng (FMCG).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành bán lẽ hàng tiêu dùng hoặc hiểu biết về kênh thương mại điện tử.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng thuyết trình và trình bày sản phẩm/dịch vụ hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quảng cáo Google, FB, Tiktok là một lợi thế.
Có phương tiện xe máy đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.
Khám sức khỏe định kỳ.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INTRIE VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 16/5/8 Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

