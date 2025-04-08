Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ DigiLift làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7 - Đà Nẵng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, duy trì và chăm sóc các đại lý đang có trong khu vực quản lý.

Giới thiệu, đàm phán với khách hàng mới.

Thuyết phục KH mới và đại lý cũ lấy thêm hàng.

Chăm sóc khách hàng và xử lý các yêu cầu của đối tác.

Triển khai các chương trình, chiến dịch bán hàng trong khu vực.

Tham gia các hội trợ việc làm quảng bá sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 27 - 35 tuổi

Trình độ: Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại

Kinh nghiệm có ít nhất 1 năm vị trí kinh doanh ngành xây dựng, thang máy, phụ tùng oto, nội thất, gia dụng….

Có khả năng đi công tác vài ngày (nếu cần)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ DigiLift Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập 20 - 30tr (LCB 10 - 15 triệu + hoa hồng)

Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày, phụ cấp điện thoại, đi lại, công tác phí trong ngày/dài ngày.

Lương tháng 13 + thưởng lợi nhuận kinh doanh cuối năm, thưởng hàng quý, thưởng nóng, thưởng lễ ...

Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tựu.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác (du xuân, du lịch, teambuilding, vinh danh....)

Môi trường làm việc cởi mở, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ DigiLift

