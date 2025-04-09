Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 165 Đào Duy Anh, P9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
Lập báo cáo Kế hoạch vận hành thử nghiệm;
Lập báo cáo xả thải;
Lập báo cáo hoàn thành ĐTM;
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
Và các công việc khác trong lĩnh vực tư vấn môi trường.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết hồ sơ môi trường cho các dự án cấp Bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: Không giới hạn
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý môi trường hoặc các ngành khác tương đương. Nắm vững Luật chuyên ngành và các văn bản luật liên quan.
Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm (trong lãnh vực môi trường, đã làm qua các công việc như đã mô tả trên), ưu tiên các ứng viên đã thực hiệncác dự án cấp Bộ
Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình thuyết phục; Cẩn thận, tỉ mỉ trong soạn thảo văn bản
Ngoại ngữ: Anh văn
Vi tính văn phòng

Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: cạnh tranh theo năng lực
Thưởng hoàn thành dự
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được tính tăng ca, hỗ trợ chi phí xăng công tác
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm
Chế độ du lịch thường niên và nhiều phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà VINALINES, 163 Nguyễn Văn Trỗi, Lầu 3, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

