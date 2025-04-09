Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 165 Đào Duy Anh, P9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

Lập báo cáo Kế hoạch vận hành thử nghiệm;

Lập báo cáo xả thải;

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM;

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

Và các công việc khác trong lĩnh vực tư vấn môi trường.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết hồ sơ môi trường cho các dự án cấp Bộ

Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: Không giới hạn

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý môi trường hoặc các ngành khác tương đương. Nắm vững Luật chuyên ngành và các văn bản luật liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm (trong lãnh vực môi trường, đã làm qua các công việc như đã mô tả trên), ưu tiên các ứng viên đã thực hiệncác dự án cấp Bộ

Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình thuyết phục; Cẩn thận, tỉ mỉ trong soạn thảo văn bản

Ngoại ngữ: Anh văn

Vi tính văn phòng

Lương: cạnh tranh theo năng lực

Thưởng hoàn thành dự

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được tính tăng ca, hỗ trợ chi phí xăng công tác

Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn

Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

Chế độ du lịch thường niên và nhiều phúc lợi khác

