Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, 602/27 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm việc tại Văn phòng Bình Thạnh-HCM

• Tìm kiếm, gặp gỡ tư vấn sản phẩm cho khách hàng

• Lên báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

• Đặt hàng sản xuất, theo dõi tiến độ thực hiện các công việc theo hợp đồng ký kết với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: không yêu cầu, sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường (nếu có kinh nghiệm là một lợi thế)

• Giới tính: Nam, độ tuổi từ 22 đến 31 tuổi, số lượng: 2 người

• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, marketing, kỹ thuật (Kiến trúc,...

Tại Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh thu + trúng thầu tùy thuộc tình hình kinh doanh của công ty

Tăng lương và lương tháng 13 hàng năm, các đợt thưởng khác theo thoả ước lao động công ty

Tham gia các loại Bảo hiểm theo đúng luật lao động Việt Nam

Trợ cấp ăn trưa, trợ cấp đi lại, trợ cấp nhà ở, trợ cấp ngoại ngữ

Thời gian thử việc được hưởng 85% lương hợp đồng chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, nghiêm túc, nhiều cơ hội học hỏi và phát huy năng lực

Khám sức khoẻ định kỳ (1 năm / 1 lần)

Du lịch hè 01 năm /1 lần

Bao gồm các trợ cấp: ăn, ở, đi lại, tiếng Nhật

Các chế độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định của Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam

