Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 2, 602/27 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Làm việc tại Văn phòng Bình Thạnh-HCM
• Tìm kiếm, gặp gỡ tư vấn sản phẩm cho khách hàng
• Lên báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
• Đặt hàng sản xuất, theo dõi tiến độ thực hiện các công việc theo hợp đồng ký kết với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: không yêu cầu, sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường (nếu có kinh nghiệm là một lợi thế)
• Giới tính: Nam, độ tuổi từ 22 đến 31 tuổi, số lượng: 2 người
• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, marketing, kỹ thuật (Kiến trúc,...
• Giới tính: Nam, độ tuổi từ 22 đến 31 tuổi, số lượng: 2 người
• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, marketing, kỹ thuật (Kiến trúc,...
Tại Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh thu + trúng thầu tùy thuộc tình hình kinh doanh của công ty
Tăng lương và lương tháng 13 hàng năm, các đợt thưởng khác theo thoả ước lao động công ty
Tham gia các loại Bảo hiểm theo đúng luật lao động Việt Nam
Trợ cấp ăn trưa, trợ cấp đi lại, trợ cấp nhà ở, trợ cấp ngoại ngữ
Thời gian thử việc được hưởng 85% lương hợp đồng chính thức
Môi trường làm việc thân thiện, nghiêm túc, nhiều cơ hội học hỏi và phát huy năng lực
Khám sức khoẻ định kỳ (1 năm / 1 lần)
Du lịch hè 01 năm /1 lần
Bao gồm các trợ cấp: ăn, ở, đi lại, tiếng Nhật
Các chế độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định của Pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam
