Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Đại Việt – Chi Nhánh Adavigo Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà VNO, 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, HCM - số 289A, Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng là các đối tác đại lý, CTV; Khai thác khách hàng tiềm năng

Thực hiện việc lên kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm: bán phòng khách sạn (Theo chính sách Commit), Combo du lịch, tour trọng điểm, tour mới trên thị trường trong nước/Quốc tế.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các KH hiện tại và khách hàng tiềm năng. Chăm sóc các đối tác cũ của công ty (thăm hỏi, cập nhật chương trình, báo giá,...)

Phối hợp, triển khai các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo

Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm kinh doanh và BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành Du lịch, Khách sạn,.. hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm trong ngành Du lịch là lợi thế, Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Kỹ năng chốt sale, giao tiếp tốt và khả năng phát triển các mối quan hệ

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để làm việc

Quyền Lợi

Lương cứng + Hoa hồng cao tăng dần theo lợi nhuận

Ngoài ra còn nhiều chính sách thưởng: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Best Seller, thưởng CBNV xuất sắc tháng, ..

Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động

Hưởng các chế độ thưởng, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ Lễ (30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) theo quy định công ty.

Phúc lợi: Ốm đau, Hiếu/hỷ, Thưởng sinh nhật, chế độ phúc lợi theo BHXH,

Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc.

Thế mạnh là đại lý cấp 1 của các hãng hàng không và Quỹ phòng khách sạn giá tốt trên toàn quốc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động

Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sôi nổi với nhiều hoạt động: Event, Party, sinh nhật, du lịch hàng năm,..

Cách Thức Ứng Tuyển

