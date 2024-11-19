Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và ký hợp đồng.

- Họp nhóm, làm việc nhóm, báo cáo kế hoạch công việc theo tuần tháng quý.

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung Cấp trở lên.

- Chuyên ngành: công nghệ ô tô, QTKD và các ngành kỹ thuật liên quan. (Ưu tiên)

- Đam mê kinh doanh và thái độ tích cực trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trong ngành ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

- Làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

- Được du lịch nước ngoài định kỳ hằng năm

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC : 28 ĐT 743 , Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO Pro Company

