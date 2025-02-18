Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - Tòa nhà Platinum, 145 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác, phát triển khách hàng mới.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty Sao Mai.

Thương thảo, đàm phán hợp đồng với các đối tác đại lý.

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt.

Quản lý thông tin khách hàng.

Báo cáo hiệu suất kinh doanh.

Tìm hiểu thị trường, tham mưu chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương tự.

Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan.

Ưu tiên Nam (có thể đi thị trường).

Đã từng làm Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực bia rượu hoặc đồ uống là một lợi thế.

Thành thạo các công cụ MS Office.

Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế.

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vách định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng.

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

Cung cấp thiết bị làm việc cho nhân viên.

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.

Được review 2 lần trong năm.

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp.

Đào tạo kỹ năng, kiến thức liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI

