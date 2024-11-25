Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Dairy Farm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ||||||,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

80% công việc gồm:

Đảm bảo chào khách, đưa giỏ, tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Đảm bảo hàng hóa trưng bày trên quầy đúng vị trí, đầy đủ, ngăn nắp và đúng nguyên tắc "Vào trước - Ra trước" (FIFO), thông tin khuyến mãi đầy đủ.

Đảm bảo chất lượng và hạn sử dụng của hàng hóa được trưng bày trên kệ.

Đảm bảo các khu vực bán hàng, quầy kệ, quầy thu ngân sạch sẽ, gọn gàng.

Giải đáp thắc mắc với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Hoàn tất thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng (trong vòng 2 phút).

20% công việc còn lại:

Nhận và đóng gói các đơn hàng trực tuyến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Trung cấp Dược trở lên

Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, linh hoạt trong công việc.

Làm việc theo ca theo sự sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, thu ngân, làm được Lễ/Tết.

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, nghỉ 1 ngày cố định trong tuần.

Địa điểm làm việc và luân chuyển: theo sự sắp xếp/điều chuyển của công ty.

Tại Tập đoàn Dairy Farm Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH, phép năm, thai sản...)

Phúc lợi của tập đoàn:

Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe 24/24.

Khám sức khỏe định kì 1 lần/năm.

Tham gia tiệc nhân viên 1 lần/năm và các hoạt động xã hội, phong trào của tập đoàn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn tại môi trường chuyên nghiệp: quy trình đánh giá, xem xét tăng lương, thăng tiến, cấp bậc rõ ràng.

Được tham gia đào tạo nâng cao kĩ năng và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dairy Farm

