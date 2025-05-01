Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37 ngõ 143 Trung Kín, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vai trò đối ngoại, quảng bá (giới thiệu) các chương trình sự kiện, dự án do công ty phối hợp với các cơ quan nhà nước tổ chức được truyền hình trực tiếp trên VTV /HTV /HN/SCTV;

Liên hệ, trao đổi, tư vấn, thẩm định cùng đối tác và ký kết các hợp đồng tham gia tài trợ, hỗ trợ cho các chương trình uy tín do công ty phối hợp với các cơ quan nhà nước tổ chức.

Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn. Trong quá trình thử việc nhân viên sẽ được đào tạo quy trình làm việc một cách chuyên nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc và phát huy tối đa khả năng, năng lực của bản thân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm báo chí, truyền thông, bảo hiểm và các lĩnh vực đối ngoại....

Sẵn sàng với việc di chuyển, gặp gỡ tư vấn khách hàng

Hoạt ngôn, Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp tốt và có tinh thần trách nhiệm.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (Độ tuổi từ 22 – 40 tuổi), chấp nhận chờ bằng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (5 – 8 triệu) và có thể thỏa thuận theo năng lực;

Hoa hồng(10 – 30% Doanh số);

Thưởng theo từng dự án, được tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc;

Được đào tạo để có thể đáp ứng công việc hiệu quả nhất;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Công ty có nhiều hoạt động thiện nguyện, xã hội ý nghĩa khác;

Chế độ công tác và phúc lợi xã hội đầy đủ theo quy định của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA VIỆT NAM

