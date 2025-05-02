Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Phố Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Phú Nhuận

- Tư vấn trực tiếp các chương trình giáo dục độc quyền của GAIA đến ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS theo mô hình B2B.

- Chủ động liên hệ, thiết lập lịch hẹn và gặp gỡ khách hàng theo khu vực phụ trách (TP.HCM & các tỉnh lân cận).

- Giới thiệu, thuyết phục và đàm phán để ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị trường học.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các trường hiện hữu, đảm bảo sự hài lòng và đồng hành cùng khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban hỗ trợ, vận hành để triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục đã ký kết.

- Lập kế hoạch, theo dõi hiệu quả làm việc và báo cáo kết quả định kỳ cho Quản lý trực tiếp, Ban Giám Đốc.

- Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Kinh doanh, Quản trị, Giáo dục, Tâm lý, ...

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn dịch vụ, kinh doanh B2B hoặc giáo dục.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc, có khả năng tạo thiện cảm và xây dựng lòng tin với khách hàng.

Tư duy logic, chủ động trong công việc, biết lắng nghe và xử lý tình huống hiệu quả.

Ngoại hình sáng, chuyên nghiệp, phong thái tự tin, phù hợp khi làm việc với đối tác cấp lãnh đạo.

Yêu thích lĩnh vực giáo dục, mong muốn phát triển sự nghiệp bền vững và lâu dài cùng GAIA.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 25 - 60 triệu/tháng, bao gồm:

- Lương cứng: 15 - 17 triệu/tháng

- Thưởng doanh số và hiệu suất kinh doanh

- Thử việc nhận 85% lương

- Chế độ tăng lương từ 5% - 10% hàng năm, tùy theo hiệu quả công việc

- Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, được tạo mọi điều kiện để phát huy tối đa năng lực cá nhân

- Lộ trình phát triển rõ ràng, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, lãnh đạo

- Tham gia các hoạt động, khóa đào tạo nội bộ để phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy kinh doanh và các kỹ năng mềm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... theo đúng quy định của Luật Lao động, Luật BHXH

