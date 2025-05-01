Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện cuộc gọi theo kịch bản có sẵn cho tệp hot data mà công ty cung cấp để tư vấn về các dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ các sự kiện công ty tổ chức tại các cơ quan đào tạo tỉnh/địa phương để khai thác nguồn khách tiềm năng
Xây dựng các kênh nguồn cộng tác viên, tìm kiếm nguồn khách, chăm sóc khách cũ để lấy uy tín.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ.
Tham gia các khoác đào tạo kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu: Kỹ năng thương lượng, kỹ năng xây dựng thương hiệu, kỹ năng đăng bài có lượt hiển thị cao, kỹ năng phân tích thông tin - khoanh vùng tệp khách tiếp cận,..-
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, yêu thích công việc kinh doanh liên quan đến mảng Du học/Du học nghề.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv Thì Được Hưởng Những Gì
Các bạn mới thì học cách tập trung khai thác nguồn khách trước, để bạn sale khác cứng hơn chốt HĐ thành công thì bạn vẫn sẽ nhận về ngay 10tr/HĐ
Đẩy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý.
Được cung cấp đầy đủ kiến thức, tài liệu hỗ trợ phục vụ cho công việc.
Review lương hàng năm
Các chế độ khác theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
