Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tìm kiếm, khai thác, tiếp cận nhà phân phối có nhu cầu mua sản phẩm trực tiếp qua kênh thị trường và online.

Tư vấn, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm đến đối tác khách hàng trên online.

Triển khai các chương trình bán hàng của Công ty đến đối tác khách hàng.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

Theo dõi quá trình vận chuyển của đơn hàng.

Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình mục tiêu đã đặt ra.

Tham gia tiếp đón, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng tại các sự kiện đào tạo, hội thảo của công ty.

Thực hiện các công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích về lĩnh vực mỹ phẩm (hoặc có kiến thức cơ bản về chăm sóc da)

Đã từng tham gia các lớp kỹ năng mềm liên quan tới bán hàng, tuyển đại lý, chuyển giao công nghệ spa, nail, tóc...

Có kinh nghiệm làm ít nhất 1 năm kinh doanh, bán hàng

Ưu tiên có kinh nghiệp ngành hàng Dược, Mỹ phẩm

Tư duy mở, tinh thần học hỏi, năng lượng tích cực

Chính trực, nhất quán, độc lập, khách quan và trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng: quản lý công việc, quản lý con người, giao tiếp, lắng nghe, phân tích, đánh giá.

Thành thạo tin học văn phòng (slide, excel, word, biết canva - capcut là một lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC Thì Được Hưởng Những Gì

ĐƯỢC HỖ TRỢ DATA KHÁCH HÀNG

ĐƯỢC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN BẢN THÂN LIÊN TỤC

ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA NHIỀU LỚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LIÊN QUAN TỚI ĐÀO TẠO

Mức lương cứng: lên đến 10,000,000 VNĐ/tháng.

Tổng thu nhập từ: 10 triệu tới không giới hạn.

Trả lương OT quá giờ và OT vào ngày nghỉ.

Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm

Chế độ BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.

Du lịch và team building định kỳ cùng công ty 1-2 lần/ năm. Liên hoan giải trí định kỳ hàng tháng.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước và công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn.

Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Được cung cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC

