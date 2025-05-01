Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tìm kiếm, khai thác, tiếp cận nhà phân phối có nhu cầu mua sản phẩm trực tiếp qua kênh thị trường và online.
Tư vấn, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm đến đối tác khách hàng trên online.
Triển khai các chương trình bán hàng của Công ty đến đối tác khách hàng.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
Theo dõi quá trình vận chuyển của đơn hàng.
Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình mục tiêu đã đặt ra.
Tham gia tiếp đón, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng tại các sự kiện đào tạo, hội thảo của công ty.
Thực hiện các công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích về lĩnh vực mỹ phẩm (hoặc có kiến thức cơ bản về chăm sóc da)
Đã từng tham gia các lớp kỹ năng mềm liên quan tới bán hàng, tuyển đại lý, chuyển giao công nghệ spa, nail, tóc...
Có kinh nghiệm làm ít nhất 1 năm kinh doanh, bán hàng
Ưu tiên có kinh nghiệp ngành hàng Dược, Mỹ phẩm
Tư duy mở, tinh thần học hỏi, năng lượng tích cực
Chính trực, nhất quán, độc lập, khách quan và trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng: quản lý công việc, quản lý con người, giao tiếp, lắng nghe, phân tích, đánh giá.
Thành thạo tin học văn phòng (slide, excel, word, biết canva - capcut là một lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC Thì Được Hưởng Những Gì

ĐƯỢC HỖ TRỢ DATA KHÁCH HÀNG
ĐƯỢC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN BẢN THÂN LIÊN TỤC
ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA NHIỀU LỚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LIÊN QUAN TỚI ĐÀO TẠO
Mức lương cứng: lên đến 10,000,000 VNĐ/tháng.
Tổng thu nhập từ: 10 triệu tới không giới hạn.
Trả lương OT quá giờ và OT vào ngày nghỉ.
Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm
Chế độ BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.
Du lịch và team building định kỳ cùng công ty 1-2 lần/ năm. Liên hoan giải trí định kỳ hàng tháng.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước và công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn.
Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ
Được cung cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM BSSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 đường Thanh Liệt, Xóm Chùa Nhĩ, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

