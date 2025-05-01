Tuyển Nhân viên kinh doanh TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn dịch vụ cho khách hàng đã có nhu cầu tham khảo Vé/ visa (Data nóng công ty cung cấp).

Theo dõi, quản lý danh sách khách hàng đang sử dụng dịch vụ Vé/Visa để hỗ trợ phát sinh nếu có.

Hỗ trợ các công việc khác có liên quan đến phòng vé.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: sinh năm 1997 – 2001, chưa lập gia đình

Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên

Kinh nghiệm: Trên 6 tháng kinh nghiệm về telesale, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng qua điện thoại.

Yêu cầu khác:

Có Laptop cá nhân để làm việc.

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp

Tại TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên: Lương cơ bản 8.000.000 + hoa hồng + phụ cấp + lương tăng ca

Chuyên viên: Xét lên cấp bậc sau 2 tháng làm việc: Lương cơ bản + Phụ cấp 1.500.000đ + Hoa hồng (2 - 15.000.000đ) + Tăng ca 160%

Chuyên viên:

Thử việc 2 tháng: Nhận 85 - 100% lương.

Tăng ca 160% lương cơ bản.

Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.

Thưởng doanh số theo tháng/quý/năm.

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

