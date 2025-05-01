Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9/51, Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, thú y, thủy sản, chăn nuôi.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, hóa chất sinh học cho khách hàng

Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Thú y/Thủy sản/Chăn nuôi/Sinh học Y sinh hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu

Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực liên quan

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thu nhập: 12tr - 15tr (theo năng lực) + thưởng vượt lợi nhuận khoán

Lương tháng 13

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty, thưởng các ngày nghỉ lễ tết, nghỉ mát, du xuân theo quy định Công ty.

Review lương 1 lần/ năm, ghi nhận thành tích nổi bật

Được tham gia các khóa đào tạo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem

