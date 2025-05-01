Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9/51, Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, thú y, thủy sản, chăn nuôi.
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, hóa chất sinh học cho khách hàng
Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Thú y/Thủy sản/Chăn nuôi/Sinh học Y sinh hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu
Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực liên quan
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thu nhập: 12tr - 15tr (theo năng lực) + thưởng vượt lợi nhuận khoán
Lương tháng 13
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty, thưởng các ngày nghỉ lễ tết, nghỉ mát, du xuân theo quy định Công ty.
Review lương 1 lần/ năm, ghi nhận thành tích nổi bật
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
