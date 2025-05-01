Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty cổ phần NKS
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty cổ phần NKS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần NKS

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 202 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn và chia sẻ thông tin về các chương trình học tập và làm việc tại Hàn Quốc
Hỗ trợ các bạn trẻ tìm hiểu và lựa chọn lộ trình học tập, làm việc tại nước ngoài phù hợp.
Trực tiếp triển khai hoạt động tuyển sinh của phòng Tuyển sinh
Làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai công tác tư vấn, tuyển sinh tại địa phương.
Làm việc với các trường nghề, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, .. để tuyển sinh.
Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên tại địa phương để tuyển sinh.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất các giải pháp tuyển sinh hiệu quả.
Giải quyết các vấn đề phát sinh của học viên trước và sau xuất cảnh.
Thực hiện quảng bá thông tin các chương trình của trung tâm qua Internet.
Tham gia cuộc họp liên quan và một số hoạt động chung của phòng/công ty như quy định
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và có động lực kiếm tiền chân chính, mong muốn có thu nhập cao.
Tinh thần học hỏi và hướng tới cộng đồng
Nhiệt huyết trong việc chia sẻ và hỗ trợ người khác
Khả năng tìm kiếm giải pháp và tư vấn rõ ràng, thiết thực
Chăm chỉ, chịu khó và yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn
Tốt nghiệp Cấp 3 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Thu nhập theo thành tích làm việc: Trung bình 20 đến 30.000.000 VNĐ/tháng
Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng quý, năm, du lịch theo quy định của công ty và theo kết quả kinh doanh,..
Chế độ Thưởng thăm quan công tác ở Nước ngoài
Có ký túc xá Miễn phí cho các bạn ở xa
Môi trường làm việc đầy đủ tiện nghi, nhiều bạn trẻ tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần NKS

Công ty cổ phần NKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

