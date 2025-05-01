Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 liền kề 2 Tiểu Khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của spa.

Giới thiệu các gói dịch vụ, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Thực hiện các thủ tục đặt lịch hẹn, thanh toán và quản lý thông tin khách hàng.

Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất tại spa.

Giữ gìn vệ sinh và sắp xếp khu vực làm việc ngăn nắp, sạch sẽ.

Hỗ trợ các công việc khác của spa khi được yêu cầu.

Thực hiện các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. ( tối thiểu thu nhập từ 10tr trở lên)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin