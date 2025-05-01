Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tiếp và ngoại tuyến
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm IOT như: rèm cửa thông minh, khóa cửa vân tay, thiết bị chiếu sáng điều khiển từ xa,… đến khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi bán hàng (telesales) và gặp gỡ trực tiếp khách hàng khi cần thiết.
Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần/tháng cho cấp quản lý.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm sales trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị điện, hoặc nhà thông minh
Giao tiếp tốt, đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng
Nhanh nhạy, chủ động, ham học hỏi sản phẩm công nghệ mới
Sử dụng thành thạo Excel, PowerPoint để làm báo giá, báo cáo
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thử việc 100% lương
Thời gian làm việc linh hoạt, từ T2 - T6
Xét tăng lương 2 lần/năm, thưởng lễ, tết, sinh nhật
Bảo hiểm sức khỏe, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
