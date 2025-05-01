Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tiếp và ngoại tuyến

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm IOT như: rèm cửa thông minh, khóa cửa vân tay, thiết bị chiếu sáng điều khiển từ xa,… đến khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi bán hàng (telesales) và gặp gỡ trực tiếp khách hàng khi cần thiết.

Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần/tháng cho cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh Tế, Marketing, hoặc các kỹ thuật liên quan đến Điện, Điện Tử

Có từ 1 năm kinh nghiệm sales trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị điện, hoặc nhà thông minh

Giao tiếp tốt, đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng

Nhanh nhạy, chủ động, ham học hỏi sản phẩm công nghệ mới

Sử dụng thành thạo Excel, PowerPoint để làm báo giá, báo cáo

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 triệu - 15 triệu + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thử việc 100% lương

Thời gian làm việc linh hoạt, từ T2 - T6

Xét tăng lương 2 lần/năm, thưởng lễ, tết, sinh nhật

Bảo hiểm sức khỏe, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

