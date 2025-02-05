Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp độc hại.

- Thưởng (lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng KPI, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên,...).

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới.
2. Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
3. Tiếp nhận ý kiến khách hàng, phối hợp với Nhân viên thiết kế để nắm bắt thông tin các ý tưởng và yêu cầu về thiết kế, in ấn của khách hàng.
4. Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
5. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
6. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
7. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ giới. Độ tuổi từ 23 đến 40 tuổi ( Ưu tiên ứng viên trẻ )
Độ tuổi từ 23 đến 40 tuổi ( Ưu tiên ứng viên trẻ )
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Bán hàng, Marketing, Dược và các ngành liên quan
- Thông thạo vi tính văn phòng. Chăm chỉ, yêu thích kinh doanh, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK BAO BÌ HÀ THÀNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, ngõ 599/16/1 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

