Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu nhà vườn 1 ( đối diện CT3 Cầu Diễn), ngõ 2 Phan Bá Vành, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Tìm kiếm , tư vấn và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn và khai thác nguồn mới
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Chốt đơn, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thanh toán
Hỗ trợ khách hàng trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ
Phối hợp với team Markting để triển khai chiến dịch bán hàng hiệu quả
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 1995-2000
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm, biết về ngành thiết bị bể bơi là 1 lợi thế
Có tính cầu tiến, đam mê với công việc và kiên trì
Kỹ năng giao tiếp tốt, không ngại giao tiếp trực tiếp với khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7-8 triệu + hoa hồng + phục cấp
Lộ trình phát triển, thăng tiến lên trưởng nhóm, quản lý
Được hướng dẫn về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Môi trường làm việc lành mạnh, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ hết mình
Chế độ đầy đầy đủ : BHXH, thưởng lễ/tết,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
