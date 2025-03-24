Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu nhà vườn 1 ( đối diện CT3 Cầu Diễn), ngõ 2 Phan Bá Vành, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tìm kiếm , tư vấn và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn và khai thác nguồn mới

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Chốt đơn, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thanh toán

Hỗ trợ khách hàng trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ

Phối hợp với team Markting để triển khai chiến dịch bán hàng hiệu quả

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 1995-2000

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm, biết về ngành thiết bị bể bơi là 1 lợi thế

Có tính cầu tiến, đam mê với công việc và kiên trì

Kỹ năng giao tiếp tốt, không ngại giao tiếp trực tiếp với khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-8 triệu + hoa hồng + phục cấp

Lộ trình phát triển, thăng tiến lên trưởng nhóm, quản lý

Được hướng dẫn về sản phẩm, kỹ năng bán hàng

Môi trường làm việc lành mạnh, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ hết mình

Chế độ đầy đầy đủ : BHXH, thưởng lễ/tết,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA

