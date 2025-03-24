Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Medcomtech
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Medcomtech

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Medcomtech

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển địa bàn kinh doanh mới
- Thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng
- Lập kế hoạch và báo cáo doanh số một cách chính xác đầy đủ
- Tiếp nhận xử lý và theo dõi đơn hàng được thực hiện chính xác, đúng thời gian và đúng quy định
- Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại từ khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ
- Phân tích thị trường, đối thủ cho mảng sản phẩm công ty phân phối.
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện các công việc chung của phòng
- Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, Marketing …. hoặc các nghành liên quan khác.
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm với vị trí tương đương, nhanh nhẹn, chịu khó
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc các nghành nghề liên quan
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt
- Có Tiếng Anh là 1 lợi thế
- Có thể đi công tác
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Medcomtech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6 (8:00 – 17:00)
- Thu nhập: 12 – 20 triệu + Thưởng KPIs (lương thỏa thuận theo năng lực)
- Lương thưởng hấp dẫn (Thưởng KPIs theo Quý, thưởng năm)
- Tham gia BHXH theo Luật, Bảo hiểm CSSK PVI
- Các chế độ phúc lợi theo luật định của nhà nước
- Các chế độ khác của công ty: du lịch nghỉ mát, teambuilding...
- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Medcomtech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Medcomtech

Công Ty Cổ Phần Medcomtech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P.1402 – Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

