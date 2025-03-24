Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Cau Giay, Ha Noi, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
・Creating and sending contracts
・Sending invoices to contracting parties
・Go to appointment with Japanese manager and support
・Translate documents from Vietnamese to Japanese
・Interpreter in the meetings with relevant authorities/parties
・Another General affair tasks as assignment and support Japanese boss
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Japanese N2
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- Working condition Mon-Fri：08:00 ~ 17:00 Sat：Once a month（8:00-12:00）
- Salary 13M gross
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
