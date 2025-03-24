Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Bán hàng, phát triển kinh doanh tại khu vực vùng được giao.
Tư vấn sản phẩm, chính sách bán hàng cho các Đại lý C1, C2 mới và cũ; Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tại khu vực làm việc.
Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ các công cụ bán hàng cho Nhà phân phối, Đại lý C1, C2 tại khu vực quản lý.
Hỗ trợ công cụ bán hàng cho Đại lý, kết hợp thu hồi công nợ với bộ phận văn phòng.
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh thu, doanh số tại khu vực mình quản lý bán hàng.
Thực hiện các chương trình marketing công ty triển khai tại khu vực mình quản lý.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 23-38
Tốt nghiệp THPT trở lên
Đam mê kinh doanh, bán hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết,..
Được nghỉ theo quy định của nhà nước
Hưởng lương doanh số, KPI
