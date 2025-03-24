Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Bán hàng, phát triển kinh doanh tại khu vực vùng được giao.

Tư vấn sản phẩm, chính sách bán hàng cho các Đại lý C1, C2 mới và cũ; Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tại khu vực làm việc.

Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ các công cụ bán hàng cho Nhà phân phối, Đại lý C1, C2 tại khu vực quản lý.

Hỗ trợ công cụ bán hàng cho Đại lý, kết hợp thu hồi công nợ với bộ phận văn phòng.

Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh thu, doanh số tại khu vực mình quản lý bán hàng.

Thực hiện các chương trình marketing công ty triển khai tại khu vực mình quản lý.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Độ tuổi từ 23-38

Tốt nghiệp THPT trở lên

Đam mê kinh doanh, bán hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT

Thưởng lễ, tết,..

Được nghỉ theo quy định của nhà nước

Hưởng lương doanh số, KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin