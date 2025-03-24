Tuyển Nhân viên kinh doanh Vietnam Bespoke Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Vietnam Bespoke Shop
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Vietnam Bespoke Shop

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Vietnam Bespoke Shop

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 114 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng và xử lý đơn hàng nhanh chóng kịp thời, đúng yêu cầu.
Tiếp nhận khách hàng, lên phương án tư vấn, báo giá và chăm sóc khách hàng. Xử lý các vấn đề liên quan như đàm phán, kí kết và thực hiện đơn hàng.
Theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng và kế hoạch giao nhận hàng. Xử lý các vấn đề phát sinh.
Tổng hợp các yêu cầu hàng bán trả lại của kinh doanh gửi đến các bộ phận liên quan theo lưu đồ quy trình hàng bán trả lại.
Thực hiện tổng hợp, theo dõi tiến độ thu hồi công nợ khách hàng.
Theo dõi, tổng hợp số liệu KPIs và hoa hồng hàng tháng của kinh doanh.
Quản lý danh sách khách hàng thuộc khu vực hoặc kênh bán hàng được giao phụ trách.
Cập nhật danh sách mở mới hàng tháng.
Hỗ trợ kinh doanh soạn thảo hợp đồng kinh tế với khách hàng.
Thực hiện soạn thảo và lưu trữ các công văn, thông báo, hợp đồng theo yêu cầu của phòng kinh doanh.
Tổng hợp ý kiến ý kiến của hệ thống khách hàng về dịch vụ của Công ty (về thái độ phục vụ của sale, chính sách, chương trình phát triển thị trường...).
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 - 35 tuổi.
Tốt nghiệp ĐẠI HỌC trở lên.
Thành thạo office, Excel: làm được các hàm cơ bản như vlookup, sumifs, countifs, hàm lọc trùng, If
Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ.
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, hòa đồng.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.Kỹ năng làm việc nhóm.
Có sự hiểu biết về nghiệp vụ lễ tân, tư vấn bán hàng và ngành dịch vụ khách hàng.
Có thể bố trí thời gian làm việc linh hoạt theo ca, theo sự bố trí công việc của bộ phận

Tại Vietnam Bespoke Shop Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 10 triệu/tháng (theo năng lực) + thưởng hoa hồng theo doanh thu sale.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng mềm....
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
Địa chỉ làm việc: 114 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ làm việc
Thời gian làm việc: 10h đến 19h, nghỉ trưa 1 tiếng
Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietnam Bespoke Shop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vietnam Bespoke Shop

Vietnam Bespoke Shop

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15B Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

