Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH MIỀN BẮC- CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN VINATESTCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn. (Lương cứng 6Tr+%Doanh số) - Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng. - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. - Cơ hội thăng tiến trong công việc. - Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, nghỉ phép,...)., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực kiểm định, chứng nhận, và hiệu chuẩn.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tư vấn, đàm phán, và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về các dịch vụ kiểm định, chứng nhận, hiệu chuẩn để tư

vấn chính xác cho khách hàng.

- Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần, tháng cho cấp trên.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các hoạt động thúc đẩy doanh số của công ty.

- Đảm bảo đạt doanh số được giao theo kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Hóa sinh, Môi trường, hoặc các ngành liên quan.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Sale đặc biệt trong ngành kiểm định, chứng nhận, hoặc các dịch vụ kỹ thuật.

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn kiểm định, chứng nhận trong lĩnh vực công nghiệp, môi trường là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và thuyết phục tốt.

- Khả năng làm việc độc lập, chủ động, và chịu áp lực cao trong công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc.

Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC- CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN VINATESTCO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MIỀN BẮC- CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN VINATESTCO

