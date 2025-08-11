Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 14 Triệu

Mức lương 3 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đường số 8 KDC Cityland, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 14 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing online và offline để đạt được mục tiêu doanh số và nhận diện thương hiệu.

Phát triển và quản lý các kênh marketing số, bao gồm website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, ...), SEO/SEM, email marketing.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để đưa ra các đề xuất chiến lược marketing hiệu quả.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch marketing.

Phân tích dữ liệu marketing, đo lường hiệu quả các chiến dịch và tối ưu hóa hoạt động marketing.

Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Tham gia các sự kiện, hội thảo để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 3 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và truyền đạt thông tin hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm tốt.

Khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ marketing online (Google Analytics, Facebook Insights, ...).

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Quen thuộc với các công cụ thiết kế cơ bản như Canva là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xem xét điều chỉnh định kỳ theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng marketing và các công cụ marketing hiện đại.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thưởng các dịp lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin