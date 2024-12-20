Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH King Car (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây Ụ trưng bày/đầu quầy ( 1 tháng tối đa 3 lần)

Xử lý hàng về siêu thị: phối hợp với tài xế trong việc giao hàng, dọn kho để sắp xếp hàng vào kho ( trung bình 1 tuần về hàng 1-2 lần)

Xử lý thủ tục cho PG vào làm ( chỉ khi có PG mới, hiện team PG đã ổn định)

Chăm sóc hàng hóa line, Ụ trưng bày full & đẹp.

Giám sát và hỗ trợ PG bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale kênh MT

Kỹ năng Sales và marketing tốt

Khả năng xây dựng mối quan hệ khách hàng dễ dàng

Khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Không làm thêm job khác

Tại Công Ty TNHH King Car (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ phụ cấp và các chế độ dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước

Được làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Chế độ BHXH, lễ tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH King Car (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin