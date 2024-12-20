Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH King Car (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH King Car (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây Ụ trưng bày/đầu quầy ( 1 tháng tối đa 3 lần)
Xử lý hàng về siêu thị: phối hợp với tài xế trong việc giao hàng, dọn kho để sắp xếp hàng vào kho ( trung bình 1 tuần về hàng 1-2 lần)
Xử lý thủ tục cho PG vào làm ( chỉ khi có PG mới, hiện team PG đã ổn định)
Chăm sóc hàng hóa line, Ụ trưng bày full & đẹp.
Giám sát và hỗ trợ PG bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale kênh MT
Kỹ năng Sales và marketing tốt
Khả năng xây dựng mối quan hệ khách hàng dễ dàng
Khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Không làm thêm job khác
Tại Công Ty TNHH King Car (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ phụ cấp và các chế độ dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước
Được làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Chế độ BHXH, lễ tết đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH King Car (Việt Nam)
