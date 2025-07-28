Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần City Auto làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Giới thiệu và tư vấn bán xe Ford

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Chịu được áp lực.

- Thành thạo Excel Word cơ bản.

Có một chút kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực Ô tô, Ngân hàng, Bảo hiểm ... (nếu không sẽ được đào tạo)

Có khiếu quay Video Review, Tiktok, Youtube Ads. Biết Google Adwords, Facebook Ads, SEO website, Marketing Online..., có bằng B2 là một lợi thế trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần City Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện & gần gũi.

Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động về nghỉ tết, lễ…lương tháng 13.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được ghi nhận trao cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Các ứng viên khi được tuyển chọn sẽ được đào tạo kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần City Auto

