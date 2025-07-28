Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8/28 TA22, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sắp xếp cv, hỗ trợ GĐ lên lịch, quản lý chấm công nhân viên làm online

- Chăm sóc khách hàng khi cần

- Lên nội dung thuyết trình và kế hoạch

- Làm 8h/ngày thứ 2-7

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học

- Biết máy tính văn phòng (w, ex, pp)

- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-15 triệu tuỳ năng lực và thời gian làm việc

Chế độ:

- Sinh nhật

- Thưởng sáng tạo

- Liên hoan mỗi tháng

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM

