Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8/28 TA22, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Sắp xếp cv, hỗ trợ GĐ lên lịch, quản lý chấm công nhân viên làm online
- Chăm sóc khách hàng khi cần
- Lên nội dung thuyết trình và kế hoạch
- Làm 8h/ngày thứ 2-7
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học
- Biết máy tính văn phòng (w, ex, pp)
- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 8-15 triệu tuỳ năng lực và thời gian làm việc
Chế độ:
- Sinh nhật
- Thưởng sáng tạo
- Liên hoan mỗi tháng
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
