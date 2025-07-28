Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8/28 TA22, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sắp xếp cv, hỗ trợ GĐ lên lịch, quản lý chấm công nhân viên làm online
- Chăm sóc khách hàng khi cần
- Lên nội dung thuyết trình và kế hoạch
- Làm 8h/ngày thứ 2-7

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học
- Biết máy tính văn phòng (w, ex, pp)
- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-15 triệu tuỳ năng lực và thời gian làm việc
Chế độ:
- Sinh nhật
- Thưởng sáng tạo
- Liên hoan mỗi tháng
- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH YOLIFE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 8/28 TA22, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

