Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực ô tô.
Tư vấn và bán các sản phẩm tại cửa hàng cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, công nghệ và thị trường ô tô.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình chuẩn
- Khả năng giao tiếp tốt
- Biết sử dụng máy tính
- Có khả năng viết bài

Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 202/3 đường DT 743, khu Phố 2, Phường An Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

