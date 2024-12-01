Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vạn Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới

- Quản lý hợp đồng mua bán

- Phối hợp với các phòng ban để giải quyết những yêu cầu, giải đáp các thắc mắc

từ khách hàng.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.

- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, KHÔNG QUÁ 28 TUỔI

- Ưu tiên ứng viên ở các khu vực: Quận 8, quận 5, quận 11, quận 6, quận 4 (vì công ty ở gần bến xe quận 8)

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các ngành nghề Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Maketting

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH Vạn Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-15Tr bao gồm: Lương cứng 8,000,000 - 10,000,000 triệu/tháng + Hoa hồng + Thưởng

- Thưởng theo năng lực

- Hoa hồng phần trăm theo doanh số

- Phép năm

- Lương tháng thứ 13

- Thưởng các ngày lễ

- Nghỉ mát hàng năm

- Cơm trưa, Công tác phí

- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ

- Làm việc giờ hành chính (44h/tuần)

- Được nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

- Nghĩ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vạn Đạt

