Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vạn Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Vạn Đạt
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty TNHH Vạn Đạt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Vạn Đạt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới
- Quản lý hợp đồng mua bán
- Phối hợp với các phòng ban để giải quyết những yêu cầu, giải đáp các thắc mắc
từ khách hàng.
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, KHÔNG QUÁ 28 TUỔI
- Ưu tiên ứng viên ở các khu vực: Quận 8, quận 5, quận 11, quận 6, quận 4 (vì công ty ở gần bến xe quận 8)
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các ngành nghề Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Maketting
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH Vạn Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-15Tr bao gồm: Lương cứng 8,000,000 - 10,000,000 triệu/tháng + Hoa hồng + Thưởng
- Thưởng theo năng lực
- Hoa hồng phần trăm theo doanh số
- Phép năm
- Lương tháng thứ 13
- Thưởng các ngày lễ
- Nghỉ mát hàng năm
- Cơm trưa, Công tác phí
- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ
- Làm việc giờ hành chính (44h/tuần)
- Được nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
- Nghĩ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vạn Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vạn Đạt

Công ty TNHH Vạn Đạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 1, 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

