Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn & hỗ trợ đối tác sử dụng app, web và dịch vụ (đăng tin, VR...), tiếp nhận và xử lý yêu cầu, thắc mắc qua các kênh hỗ trợ; giải quyết khiếu nại, thực hiện khảo sát mức độ hài lòng.

Hướng dẫn & hỗ trợ đối tác

Phát triển và quản lý dữ liệu khách hàng trên CRM; phân tích thông tin để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Phát triển và quản lý dữ liệu khách hàng

Duyệt tin đăng bất động sản trên nền tảng theo quy định.

Duyệt tin đăng bất động sản

Phối hợp với bộ phận IT để xử lý lỗi, nâng cấp sản phẩm dựa trên phản hồi từ khách hàng.

Phối hợp với bộ phận IT

Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kết quả công việc và các vấn đề phát sinh.

Báo cáo định kỳ

Chăm sóc đối tác đã ký kết, thúc đẩy hoạt động sử dụng nền tảng (tin đăng, VR, người dùng...).

Chăm sóc đối tác đã ký kết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc các vị trí tương tự thuộc ngành công nghệ, phần mềm, ứng dụng (App) và bất động sản

Ưu tiên

chăm sóc khách hàng, bán hàng

ngành công nghệ, phần mềm, ứng dụng (App)

bất động sản

Thân thiện, nhiệt tình, hướng tới khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Chủ động, sáng tạo trong công việc.

Kỹ năng cần thiết khác:

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.

Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ: CRM, các phần mềm chat trực tuyến.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc cho các nền tảng Chợ tốt, batdongsan

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH,BHYT, BHTN).

Có khu vực căn tin/ pantry (nước uống, lò vi sóng, tủ lạnh) được sử dụng miễn phí

Miễn phí phí gửi xe.

Khám sức khoẻ định kỳ mỗi năm

Review lương 6 tháng/ lần

12 ngày phép năm.

Du lịch và teambuilding

Đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.

Hỗ trợ máy tính/laptop, điện thoại và các công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.