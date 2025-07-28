Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
- Hồ Chí Minh: 19
- 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hướng dẫn & hỗ trợ đối tác sử dụng app, web và dịch vụ (đăng tin, VR...), tiếp nhận và xử lý yêu cầu, thắc mắc qua các kênh hỗ trợ; giải quyết khiếu nại, thực hiện khảo sát mức độ hài lòng.
Hướng dẫn & hỗ trợ đối tác
Phát triển và quản lý dữ liệu khách hàng trên CRM; phân tích thông tin để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
Phát triển và quản lý dữ liệu khách hàng
Duyệt tin đăng bất động sản trên nền tảng theo quy định.
Duyệt tin đăng bất động sản
Phối hợp với bộ phận IT để xử lý lỗi, nâng cấp sản phẩm dựa trên phản hồi từ khách hàng.
Phối hợp với bộ phận IT
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kết quả công việc và các vấn đề phát sinh.
Báo cáo định kỳ
Chăm sóc đối tác đã ký kết, thúc đẩy hoạt động sử dụng nền tảng (tin đăng, VR, người dùng...).
Chăm sóc đối tác đã ký kết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên
chăm sóc khách hàng, bán hàng
ngành công nghệ, phần mềm, ứng dụng (App)
bất động sản
Thân thiện, nhiệt tình, hướng tới khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Chủ động, sáng tạo trong công việc.
Kỹ năng cần thiết khác:
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ: CRM, các phần mềm chat trực tuyến.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc cho các nền tảng Chợ tốt, batdongsan
Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì
Có khu vực căn tin/ pantry (nước uống, lò vi sóng, tủ lạnh) được sử dụng miễn phí
Miễn phí phí gửi xe.
Khám sức khoẻ định kỳ mỗi năm
Review lương 6 tháng/ lần
12 ngày phép năm.
Du lịch và teambuilding
Đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.
Hỗ trợ máy tính/laptop, điện thoại và các công cụ làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI