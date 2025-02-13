Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Workit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Sovilaco, 1 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các kênh khác nhau (telesales, mạng xã hội, sự kiện, hội thảo, quan hệ cá nhân, v.v.).

Thiết lập cuộc hẹn, giới thiệu sản phẩm và tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Tiếp nhận khách hàng tiềm năng được giao từ BD, Marketing để thực hiện bán hàng

Tư vấn và đàm phán hợp đồng:

Nắm bắt yêu cầu đưa ra từ khách hàng để đề xuất các giải pháp phần mềm phù hợp.

Chuẩn bị báo giá, đề xuất phương án ứng dụng, chương trình chiết khấu phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý và chăm sóc khách hàng:

Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng phần mềm.

Giải đáp thắc mắc, xử lý vấn đề phát sinh và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Đề xuất các giải pháp nâng cấp, mở rộng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng phần mềm cho khách hàng.

Phối hợp nội bộ và báo cáo:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (triển khai, hỗ trợ kỹ thuật) để đảm bảo dịch vụ cung cấp đúng cam kết.

Báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ công việc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất kinh doanh

Tổng hợp ý kiến, đánh giá từ khách hàng để đề xuất nâng cấp, cải thiện sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, CNTT, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Am hiểu về quy trình kinh doanh phần mềm, các mô hình SaaS, On-Premise.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng, khai thác nhu cầu và tư vấn giải pháp.

Thành thạo Microsoft Office, CRM và các công cụ hỗ trợ bán hàng.

Chủ động, kiên trì, có trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực doanh số.

Đam mê kinh doanh và công nghệ, sẵn sàng học hỏi, cập nhật xu hướng mới.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Workit Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: thỏa thuận tùy năng lực

· Thưởng cuối năm, thưởng Lễ/Tết, thưởng theo các chương trình riêng của Công ty

· Chế độ phúc lợi năm hấp dẫn (Lương tháng 13, phép năm, thưởng sinh nhật, du lịch, ốm đau, hiếu hỉ, ...)

· Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,... các chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam

· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

· Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp khác theo chính sách chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Workit

