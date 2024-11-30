Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Deltech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 92 - 94, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Huyện Bình Chánh

***Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Kinh Doanh

• Phát triển và triển khai các kế hoạch kinh doanh chiến lược để đạt được doanh số đề ra

• Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với Khách hàng, đặc biệt là Bác sĩ Trưởng khoa, Trưởng phòng Trang thiết bị, Ban Giám đốc của Bệnh viện.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng, bao gồm bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật viên và đội ngũ thu mua.

• Giới thiệu sản phẩm về thiết bị y tế, vật tư y tế của các hãng Canon Medical của Công ty đến khách hàng (bác sĩ, bệnh viện)

• Cập nhật thông tin về các xu hướng và tiến bộ mới nhất trong công nghệ hình ảnh y tế để cung cấp các giải pháp phù hợp.

• Phối hợp với các bộ phận nội bộ nhằm đảm bảo triển khai dịch vụ, phân bổ nguồn lực hoặc các hoạt động tiếp thị trực tiếp đến khách hàng một cách hiệu quả, xử lý phản hồi về sản phẩm một cách nhanh nhất.

• Nam/ Nữ: 25 - 35 tuổi

• Tốt nghiệp Đại Học Y sinh, Đại Học chuyên ngành Y tế, Kỹ thuật, Điện/Điện tử, Điện tử viễn thông, Đại học Ngoại thương, Kinh Doanh

• Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Y tế, Thiết bị Y tế, Dược

• Hiểu biết về các hệ thống hình ảnh y tế như MRI, CT, siêu âm, hoặc công nghệ X-quang là một lợi thế

• Tiếng Anh giao tiếp tốt chỉ sử dụng khi báo cáo trực tiếp Sếp

• Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Internet.

• Chịu được áp lực công việc và định hướng gắn bó lâu dài với Công ty

• Tinh thần làm việc chủ động, định hướng kết quả, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

***QUYỀN LỢI VÀ CHẾ ĐỘ

- Chế độ lương: Lương cứng + Thưởng theo doanh số.

- Lương thỏa thuận tương xứng với năng lực.

- Thời gian làm việc là giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Chế độ Công đoàn theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Được hưởng nhiều chế độ phúc lợi đa dạng như chăm sóc sức khỏe, tri ân nhân viên cống hiến lâu năm, khám sức khỏe, thưởng các dịp nghỉ lễ Tết Tây, Tết cổ truyền, 30/4 - 1/5, 2/9, sinh nhật, điện thoại phụ cấp, nhiên liệu và các phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...).

Nếu bạn là một cá nhân năng động, có niềm đam mê bán hàng và mong muốn tạo ra sự khác biệt trong ngành y tế, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Vui lòng nộp CV bằng Tiếng Anh.

Đào tạo

Overseas training and travelling opportunities

Giải thưởng

Career advancement path

Khác

Healthcare benefits, transport and phone allowance

