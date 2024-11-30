Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
- Hồ Chí Minh:
- Số 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Nhắn tin tư vấn và chốt đơn khách hàng về sản phẩm Nội Thất trên các trang mạng xã hội, thương mại điện tử...
• Lên bảng báo giá, hồ sơ, hợp đồng.
• Chủ động tìm kiếm các nguồn khách hàng mới.
• Chăm sóc lại và giữ mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng cũ của công ty.
• Hỗ trợ admin thu hồi công nợ.
• Sắp xếp việc giao nhận, đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn công ty.
• Làm việc với kỹ thuật viên và các đơn vị giao nhận để giao hàng, lắp đặt tại nhà khách hàng.
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
• Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ngoại hình tốt. Có kinh nghiệm trong ngành nội thất, xây dựng
• Có trách nhiệm cao và trung thực với KPI mà công ty đặt ra.
• Có khiếu thẩm mỹ, kỹ năng tốt về tư vấn nội thất, sinh viên DH Kiến trúc là một lợi thế lớn.
• Biết tiếng Anh là một lợi thế.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm hành chính: Excel, Words..
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức
- Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.
- Du lịch cùng công ty hàng năm + Thưởng Lễ , Tết, Lương tháng 13...
- Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ T2 -> sáng T7 (nghỉ CN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
