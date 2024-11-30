Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Nhắn tin tư vấn và chốt đơn khách hàng về sản phẩm Nội Thất trên các trang mạng xã hội, thương mại điện tử...

• Lên bảng báo giá, hồ sơ, hợp đồng.

• Chủ động tìm kiếm các nguồn khách hàng mới.

• Chăm sóc lại và giữ mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng cũ của công ty.

• Hỗ trợ admin thu hồi công nợ.

• Sắp xếp việc giao nhận, đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn công ty.

• Làm việc với kỹ thuật viên và các đơn vị giao nhận để giao hàng, lắp đặt tại nhà khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

• Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Năng động, nói chuyện lưu loát, có kinh nghiệm bán hàng trước đó với các mặt hàng cao cấp.

• Có ngoại hình tốt. Có kinh nghiệm trong ngành nội thất, xây dựng

• Có trách nhiệm cao và trung thực với KPI mà công ty đặt ra.

• Có khiếu thẩm mỹ, kỹ năng tốt về tư vấn nội thất, sinh viên DH Kiến trúc là một lợi thế lớn.

• Biết tiếng Anh là một lợi thế.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm hành chính: Excel, Words..

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cơ bản + Thưởng năng suất lao động + Hoa Hồng theo doanh thu bán hàng ( Tổng thu nhập từ 15tr – 20tr) trở lên



- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);



- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức



- Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.



- Du lịch cùng công ty hàng năm + Thưởng Lễ , Tết, Lương tháng 13...



- Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ T2 -> sáng T7 (nghỉ CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin