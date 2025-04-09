Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 - 48 Nguyễn Cơ Thạch, P An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng nhận đơn hàng, báo giá, làm hợp đồng… - - - -

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt word, excel, chăm chỉ, không ngại khó, có tinh thần đồng đội.

Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên các ứng viên có thể đi thị trường, công trình, dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Giờ làm việc: 08:00 – 17:00, được nghỉ các ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7 trong tháng, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Công ty.

Thưởng theo năng suất lao động hàng tháng, thưởng tháng 13, đãi ngộ tốt

Tăng lương theo thâm niên : 5%, 7%, 9%. ... tăng dần mỗi năm Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT…

Môi trường làm việc sang trọng, văn minh hiện đại, thân thiện….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.