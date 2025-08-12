Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST

Sales Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 23 đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới cho sản phẩm máy biến áp điện tử: nhà máy sản xuất điện tử, nhà máy nguồn điện, nhà máy thiết bị điện, nhà máy OEM/ODM, đơn vị sửa chữa, thương mại,...
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, hoàn thành mục tiêu doanh số.
- Phối hợp nội bộ (mua hàng, logistics) và với nhà cung cấp (nhà máy tại Trung Quốc) để đảm bảo đơn hàng được giao đúng tiến độ.
- Thu thập thông tin thị trường: giá cả, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu sản phẩm mới.
- Các công việc chuyên môn khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc các ngành kỹ thuật liên quan
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng B2B trong lĩnh vực: linh kiện điện tử (đặc biệt là linh kiện từ tính như máy biến áp, cuộn cảm) hoặc sản phẩm về công nghiệp liên quan
- Thành thạo trong việc tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới thông qua hội chợ, nền tảng online, mối quan hệ ngành nghề, tiếp thị trực tiếp,...Có sẵn tệp khách hàng trong ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam là lợi thế rất lớn.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và duy trì tốt các mối quan hệ khách hàng
- Thành thạo các phần mềm văn phòng
- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000 – 25.000.000 VND + Hoa hồng
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển
- Có môi trường rèn luyện ngôn ngữ Trung
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...theo đúng Luật lao động
- Thưởng và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D32.04 đường N3B, Sun Casa VSIP IIA, Phường Vĩnh Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

