Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và vận hành gian hàng thời trang trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki…) và kênh online khác (website, Facebook Shop, TikTok Shop).

Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, flash sale, campaign theo định hướng kinh doanh.

Theo dõi, cập nhật và tối ưu nội dung sản phẩm (ảnh, mô tả, giá, từ khóa) để tăng hiển thị và doanh số.

Phân tích dữ liệu bán hàng, theo dõi KPI (doanh số, traffic, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ hoàn hàng) để đề xuất phương án cải thiện.

Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm trên kênh digital và sàn TMĐT.

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng online; đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt.

Nghiên cứu đối thủ, xu hướng thị trường để cập nhật chiến lược kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực E-commerce, ưu tiên ngành thời trang.

Thành thạo thao tác trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki…), biết sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu bán hàng.

Am hiểu về digital marketing cơ bản (SEO sản phẩm, chạy quảng cáo sàn).

Khả năng phân tích số liệu và đưa ra giải pháp tăng trưởng.

Năng động, chủ động, chịu áp lực doanh số tốt.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực

- Cơ hội thăng tiến cao

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá

- Phụ cấp theo quy định công ty

- Xét tăng lương 6 tháng/lần

- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)

- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...

- Chế độ du lịch hàng năm;

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

