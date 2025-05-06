Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104, Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo kế hoạch doanh số được giao cả về số lượng và chất lượng.
Tư vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ PTF cung cấp thông qua điện thoại tới khách hàng.
Đảm bảo số lượng hợp đồng giải ngân, số tiền giải ngân theo quy định từng tháng bởi Trung tâm Kinh doanh qua điện thoại.
Chăm sóc khách hàng sau quá trình giải ngân.
Theo dõi, hướng dẫn khách hàng trả nợ hàng tháng.
Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Lập báo cáo kết quả công việc, gửi báo cáo theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Telesales, Tư vấn tài chính ngân hàng, Tư vấn bảo hiểm, Tư vấn bất động sản và Kinh nghiệm tư vấn khác có liên quan là điểm cộng.
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng thuyết phục và đàm phán khách hàng
Kỹ năng tìm kiếm nguồn khách hàng
Khả năng làm việc hướng tới kết quả.
Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng.
Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng.
Khả năng tuân thủ kỷ luật.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo hiệu quả công việc (chính sách incentive thuộc top thị trường tài chính)
Được cung cấp máy tính, thiết bị làm việc, gửi xe miễn phí
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hướng dẫn và tham gia khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tầng 2 số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

